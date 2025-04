Milan, chi se lo aspettava? Difesa a 3 e poker all’Udinese: paura per Maignan | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Milan non vinceva in trasferta dall’8 marzo (2-3 a Lecce) e in campionato dal 15 marzo contro il Como (2-1). Bastano questi due dati per sottolineare quanto lo 0-4 con il quale il Milan ha superato l’Udinese in apertura della 32ª Giornata di Serie A, di venerdì sera, sia alquanto inaspettato. Il momento dei rossoneri non è dei migliori, le coppe sono lontane, la sfiducia e la contestazione non rende di certo l’ambiente sereno e gli infortuni di Walker e Gimenez hanno peggiorato una situazione già complessa.

Nelle difficoltà Conceicao ha scelto di operare una mini-rivoluzione che, chissà, potrebbe aver tracciato la via per un cambio di prospettiva. Difesa a tre, mai presa in considerazione fin qui, ma obbligatoria vista l’assenza di terzini destri affidabili (solo Terracciano arruolabile e il rientrante Florenzi). Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Theo e Jimenez sulle fasce. Più equilibrio, più densità, poche chance per gli avversari: il Milan torna a blindare la porta dopo 9 partite in tutte le competizioni.

E ne giova un po’ tutta la squadra. A sinistra Leao e Theo, con il francese più libero di offendere nella posizione di esterno di centrocampo, la fanno da padrone: gol (bellissimo giro dal limite dell’area) e assist (con lo scavetto a Reijnders) per il portoghese, solita sgroppata con cannonata finale per il francese. Tutti sorridenti e contenti, così come Pavlovic che segna di testa il gol del temporaneo 2-0. Unica nota negativa, l’uscita di Maignan, trasportato in ospedale con un trauma cranico dopo un brutto scontro con Jimenez dopo un’uscita avventata fuori area.

Una prova importante per il Milan contro un avversario, l’Udinese, in caduta libera: 4° ko di fila per i bianconeri. I ragazzi di Conceicao salgono a quota 51, -4 dalla Lazio in Conference League e – dal Bologna in Champions.

Risultati Serie A 32ª Giornata

Venerdì 11 aprile

Ore 20.45

Udinese-Milan 0-4

Sabato 12 aprile

Ore 15.00

Venezia-Monza

Ore 18.00

Inter-Cagliari

Ore 20.45

Juventus-Lecce

Domenica 13 aprile

Ore 12.30

Atalanta-Bologna

Ore 15.00

Fiorentina-Parma

Verona-Genoa

Ore 18.00

Como-Torino

Ore 20.45

Lazio-Roma

Lunedì 14 aprile

Ore 20.45

Napoli-Empoli

Classifica Serie A

Inter 68 Napoli 65 Atalanta 58 Bologna 57 Juventus 56 Lazio 55 Roma 53 Fiorentina 52 Milan 51* Torino 40 Udinese 40* Genoa 38 Como 33 Verona 31 Cagliari 30 Parma 27 Lecce 26 Empoli 24 Venezia 21 Monza 15

* Una partita in più

Programma 33ª Giornata Serie A

Sabato 19 aprile

Ore 15:00

Lecce-Como

Ore 18:00

Monza-Napoli

Ore 20:45

Roma-Verona

Domenica 20 aprile

Ore 15:00

Empoli-Venezia

Ore 18:00

Bologna-Inter

Ore 20:45

Milan-Atalanta

Lunedì 21 aprile

Ore 12:30

Torino-Udinese

Ore 15:00

Cagliari-Fiorentina

Ore 18:00

Genoa-Lazio

Ore 20:45

Parma-Juventus

