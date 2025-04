MessinaCon 2025: la nuova edizione prende vita a Villa Dante!

StrettoWeb

Il 5-6-7 settembre villa Dante ospiterà per la prima volta nella storia della manifestazione la decima edizione del Messinacon, la fiera cittadina del fumetto e del fantastico organizzata dall’associazione StrettoCrea. L’ufficializzazione è stata data proprio durante il Day Zero, svoltosi al Volta Pagina e che ha registrato un gran numero di partecipanti. “La scelta di villa Dante è stata ragionata in sinergia con il Comune di Messina e la Messina Social City – afferma Giuseppe Mulfari, presidente di StrettoCrea – Insieme abbiamo cercato di dare al Messinacon una nuova casa che potesse permettere di dare alla cittadinanza un evento di qualità superiore alle scorse edizioni, puntando a diventare una delle fiere più grandi del Sud Italia – conclude lo stesso Mulfari, ringraziando anche l’assessore Liana Cannata per il supporto dato in questi anni.

Oltre all’annuncio della location, è stata svelata anche la nuova locandina del Messinacon 2025, realizzata dall’artista calabrese Umberto Giampà e impreziosito dai colori di Lorenzo Berdondini e che ha come tematica “Ritorno al Futuro”, il famoso film di fantascienza che quest’anno compie il suo 40esimo anniversario.

Ricordiamo che il Messinacon si svolgerà nei giorni di 5, 6 e 7 settembre presso Villa Dante, con un biglietto ridotto per i cosplayer.

