Messina Volley vince il derby contro Team Volley e centra i Playoff

Il un “PalaRescifina” gremito, il Messina Volley conquista l’accesso ai Playoff promozione grazie alla vittoria nel derby cittadino per 3-0 sul Team Volley Messina, nella 21ª giornata del Campionato di Serie C femminile. Le ragazze di mister Francesco Trimarchi si trovano di fronte una compagine agguerrita che, soprattutto nel primo set, da del filo da torcere a capitan Michela Laganà e compagne. Nel secondo e terzo parziale le atlete del presidente Mario Rizzo mantengono un ritmo alto e conquistano l’intera posta in palio che gli consente di staccare il pass per i play-off con un turno di anticipo.

Prima dell’inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella. Primo set in equilibrio fino al 7 pari, quando la squadra ospite traccia un break di tre punti (7-10), grazie ai punti di capitan Carmen D’Amico. Il Messina Volley reagisce, pareggia e si porta avanti di una lunghezza (13-12) con i due spunti di Gloria Scimone. Coach Paola Lagnà chiama la pausa e, dopo un batti e ribatti, il Team Volley ribalta il punteggio (+1; 17-18). E’ adesso coach Trimarchi a chiamare time-out ed al rientro un muro di Scimone riporta avanti le giallo-blu (+1; 20-19), Ancora un pallonetto della centrale del Messina Volley ed il punto di Giovanna Biancuzzo fissano a 3 i punti di vantaggio delle padrone di casa (23-20) con il Team Volley al suo secondo discrezionale. Il pallonetto di Francesca Fringione accorcia (-2; 23-21), ma il Messina Volley piazza i punti che gli consentono di chiudere il parziale a proprio vantaggio (25-22).

Secondo con il Messina Volley avanti di 4 lunghezze (7-3) con Scimone e Marika Arena. Le ospiti vanno in time-out, ma le locali volano a +7 (10-7) con la pipe di Biancuzzo e il pallonetto di Laganà. Giulia Mondello e Arena M. siglano il +11 (16-5) con il Team Volley al suo secondo discrezionale. Al rientro, dopo un batti e ribatti, due spunti di Adriana Ignoto portano a +13 (22-9) i punti di vantaggio per le padrone di casa. Il pallonetto di Biancuzzo rappresenta il set-point, anterpirma alla vittoria del parziale per il Messina Volley (25-10).

Terzo con il Messina Volley a testa bassa e subito a +6 (7-1) con Biancuzzo, Scimone ed Arena M. Coach Laganà va in pausa, ma il ritmo non cambia e il Messina Volley vola a +11 (15-6). Sul 20-9 il Team Volley chiama il suo secondo discrezionale ed accorcia a -9 (20-11) con D’amico e il muro di Selene Gironi. L’ace di Valentina Sorbara rappresenza il match-point (+12; 24-12), concretizzato dalla palla a terra di Mondello (25-12).

“Abbiamo centrato il primo obiettivo dell’anno – commenta mister Trimarchi a fine partita – conquistato con una gara convincente. Io voglio ringraziare le 14 giocatrici, visto che otteniamo questo risultato dopo un anno duro. Abbiamo avuto tre infortuni molto gravi, di cui uno qualche giorno antecendete alla prima partita, ma non ci siamo mai lamentati. Siamo sempre andati avanti e dunque questo per noi è un premio. Possiamo festeggiare, pacatamente, visto che ogni traguardo è una nuova partenza”.

Circa il suo arrivo al Messina Volley, un anno e due mesi fa, ha aggiunto: “In questo contesto spero di aver dato il mio contributo, ma sicuramente lavorare in un ambiente organizzato da un enorme vantaggio. La società ha scommesso su di me in un momento in cui io ero uscito un po’ dai radar della pallavolo e per questo devo ringraziare Mario e la dirigenza”.

“Era un risultato non dico scontato – commenta il dirigente del Team Volley Franco Donato – perché noi abbiamo tentato di fare la nostra partita. Entrambi facevamo campionati diversi, in quanto il nostro roster è composto da giovani e il nostro obiettivo era la salvezza. La prima cosa che mi sento di dire a Francesco e tutto il Messina Volley è l’augurio per il proseguo del campionato. Nel primo set le ragazze sono rimaste lucide ed hanno retto il colpo contro una squadra costruita per fare altro. Finito il momento, i valori in campo di sono visti e noi ne abbiamo approfittato per dare spazio ad altre ragazze. Siamo contenti del percorso di crescita delle ragazze, ma non del risultato e della classifica”.

L’ufficio stampa del Messina Volley ha ospitato Mirea Giuffrida, giovane studentessa della 3C dell’I.C. Giacomo Leopardi di Messina, con la passione per il giornalismo, che scriverà per la sua scuola un articolo su questa partita. Inoltre ha intervistato il centrale giallo-blu Gloria Scimone: “Ho cominciato a giocare a pallavolo a 9 nove anni – risponde il numero 14 del Messina Volley sul suo approccio al volley – con mio fratello nel minivolley del Savio”. Circa le sensazioni su questa partita ha aggiunto: “Ero tranquilla e fiduciosa nelle nostre capacità, anche se la partita odierna non era da sottovalutare, però sapevo che potevamo aggiudicarci i tre punti per accedere ai play-off. Le avversarie ci sono state e nel primo set e ci hanno tenuto testa, mentre negli altri parziali abbiamo espresso meglio il nostro gioco”. Infine sul proseguo della stagione ha dichiarato: “Adesso non si può che sognare, cercando di fare il meglio possibile partita dopo partita”.

Messina Volley – Team Volley Messina 3-0 (25-22; 25-10; 25-12)

Messina Volley: Pecoraro 4, Lorusso, Mondello 8, Laganà (Cap.) 3, Ignoto 3, Runci, Sorbara 1, Scimone 9, Arena M. 10, Biancuzzo 11, Pasa, Arena S. 1, Natoli (Lib. 1), De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Team Volley Messina: Baldaro 2, D’Amico (Cap.) 9. 1, Lo Nostro 5, Maggiari I., Maggiari A., Barbera, Frigione 1, Gironi 3, Pino, Sturniolo, Imbesi, Savarese, Gangemi (Lib. 1). All. Laganà, 2° All. Chitè.

Arbitri: Cantalanotte e Vinci

