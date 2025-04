Messina Volley, Pecoraro: “contro il Team Volley daremo il massimo per ottenere i 3 punti”

StrettoWeb

Dopo il turno di riposo, il Messina Volley torna fra le mura amiche del “PalaRescifina” per affrontare il derby cittadino contro il Team Volley Messina, nella 21ª giornata del Campionato di Serie C femminile. Le ragazze allenate da mister Francesco Trimarchi cercheranno di cementare il secondo posto, che porta ai play-off promozione, contro le atlete del trio Donato, Laganà e Chite, invischiate nella lotta per non retrocedere. All’andata capitan Michela Laganà e compagne si sono trovate al cospetto di un team agguerrito e sono riuscite a portare a casa i tre punti per 3-1.

A commentare l’incontro di domenica è la centrale giallo-blu Giulia Pecoraro: “Questa partita è un derby e, di conseguenza, sarà molto sentita da entrambe le parti. La gara di andata è stata molto impegnativa, con le avversarie a darci del filo da torcere. Nonostante ciò siamo riuscite a portare a casa i tre punti e speriamo di ottenere lo stesso risultato anche in casa nostra. Noi non diamo particolare importanza alla classifica, visto che questa è una partita a sé. Noi siamo pronte a dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo, che è quello dei play-off”.

