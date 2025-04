Messina Volley, Michela Laganà: “Volley ’96 avversario temibile, daremo il meglio”

StrettoWeb

Nell’ultima giornata della regular season del campionato di Serie C femminile, il Messina Volley affronterà in trasferta il Volley ’96 di Milazzo. Mercoledì, nella Palestra Comunale di via Tukory, le ragazze di mister Francesco Trimarchi, già qualificate per i play-off promozione, affronteranno le atlete di coach Francesco Salmeri, quinta forza del torneo. All’andata le giallo-blu si sono imposte al “PalaRescifina” per 3-1.

“Il Volley ’96 è un avversario di tutto rispetto – commenta il capitano peloritano Michela Laganà – e dunque temiamo questa partita in quanto loro non hanno nulla da perdere. Nonostante siamo già qualificate per i play-off cercheremo di giocare al meglio in quanto dobbiamo mantenere il ritmo in vista dei play-off e onorare il secondo posto che abbiamo ottenuto con fatica. I play-off non saranno facili in quanto già arrivare fra le prime due è stato difficilissimo. Questo vale anche per gli altri gironi e dunque incotreremo squadre che si presentano con ottimi roster. Noi ci stiamo preparando al meglio per essere pronte”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.