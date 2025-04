Messina, via libera agli interventi alla “Cannizzaro-Galatti” e alla primaria di Mili San Pietro

StrettoWeb

Prosegue il percorso di messa in sicurezza e adeguamento del patrimonio scolastico cittadino, con l’avvio di due importanti interventi presso gli istituti “Cannizzaro-Galatti” di Messina e la scuola primaria di Mili San Pietro. Per quanto riguarda l’edificio scolastico “Cannizzaro-Galatti”, è stato redatto dalla Cascone Engineering il progetto di messa in sicurezza statica e sismica del lato prospiciente su via Nicola Fabrizi, per un importo complessivo pari a 2.165.486,27 euro. A seguito di procedura aperta per l’esecuzione dei lavori, cui hanno partecipato 122 operatori economici, è risultata prima classificata la ditta CA.TI.FRA. S.R.L., con sede a Barcellona P.G. (ME), che ha offerto un ribasso del 31,9822%, per un importo contrattuale di 1.525.956,98 euro oltre IVA.

In corso verifiche

Attualmente sono in corso le verifiche per l’accertamento dei requisiti autodichiarati in sede di gara; una volta completate, si procederà con la stipula del contratto e l’affidamento dei lavori, che avranno una durata di 720 giorni. La direzione dei lavori è stata affidata all’architetto Giuseppe Marotta, mentre il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato all’ingegnere Agostino Maurotto.

Parallelamente, per la scuola primaria di Mili San Pietro, è stato aggiudicato l’appalto per i lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione. Alla gara, sempre con procedura aperta, hanno partecipato 306 operatori economici; ad aggiudicarsi i lavori è stata la ditta Cinquemani Gianpeppino, con sede a Favara (AG), che ha offerto un ribasso del 31,7863%, per un importo contrattuale di 381.301,63 euro. Le verifiche sui requisiti sono state completate e i documenti sono stati trasmessi al Segretario Generale e al Servizio Attività Rogatoria l’8 aprile 2025, per la stipula del contratto. Subito dopo si procederà con la consegna dei lavori, che da progetto dovranno essere ultimati in 180 giorni.

L’intervento principale consisterà nella realizzazione della copertura crollata. Saranno inoltre ripristinati tutti gli impianti (idrico, elettrico e riscaldamento), risistemati i bagni e la pavimentazione, e riqualificato il cortile esterno. La direzione dei lavori è stata affidata all’ingegnere Massimo Pistorino e il coordinamento in fase di esecuzione al geometra Carmelo Concetto Orlando, entrambi tecnici interni del Comune di Messina.

La soddisfazione di Mondello

“Questi due interventi sono la testimonianza concreta dell’attenzione che l’Amministrazione rivolge al mondo della scuola – dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvo Mondello –. Garantire edifici sicuri, moderni e funzionali è una priorità assoluta. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e per l’efficienza nella gestione delle procedure, che ci consente oggi di consegnare due opere fondamentali per i nostri territori”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.