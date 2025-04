Messina, Uil Trasporti: “96 lavoratori in cassa integrazione, urgente risoluzione per il Porto di Tremestieri”

StrettoWeb

Mario Quartarone, Segretario Territoriale Marittimi, esprime “forte indignazione per la grave situazione che sta colpendo 96 lavoratori della società Caronte & Tourist, costretti alla cassa integrazione a causa dell’inagibilità temporanea di uno degli scivoli del Porto di Tremestieri. Una condizione insostenibile che ricade pesantemente non solo sui lavoratori e le loro famiglie, ma sull’intera città di Messina, nuovamente invasa dai tir impossibilitati a imbarcarsi nel porto dedicato”. “Quanto ancora dovranno aspettare queste famiglie? Quanto a lungo Messina dovrà sopportare le conseguenze di questa inaccettabile situazione?”, si chiede Mario Quartarone.

“La vicenda evidenzia un problema di gestione e pianificazione che non può più essere ignorato. La necessità di una nuova autorizzazione per il dragaggio, richiesta dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto circa sei mesi fa, dimostra l’assurdità burocratica che blocca un’infrastruttura fondamentale per il tessuto socio-economico del territorio. “La sabbia non ha scadenza, ma evidentemente per la burocrazia ha lo stesso effetto di uno yogurt scaduto”, denuncia con amarezza il Segretario Generale della UIL Trasporti, Nino Di Mento.

“Alla luce di questa grave emergenza, chiediamo con urgenza la convocazione di un tavolo in Prefettura con il Comune di Messina, l’Autorità Portuale dello Stretto e i funzionari della Regione Sicilia, affinché si definiscano con chiarezza i tempi necessari per ottenere la nuova autorizzazione e avviare immediatamente i lavori di dragaggio dello scivolo. La UIL Trasporti rimarrà vigile affinché venga data priorità a questa problematica e si giunga in tempi rapidi alla piena funzionalità del Porto di Tremestieri, un’opera di vitale importanza per la nostra città”, rimarca.

