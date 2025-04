Messina, tutto pronto per la City Nature Challenge | INFO

StrettoWeb

Si avvicina la fase operativa con le rilevazioni in campo della City Nature Challenge 2025 (#CNC2025), la competizione internazionale in programma dal 25 al 28 aprile 2025 che mette in gara i cittadini interessati all’ambiente nel rilevamento e registrazione di osservazioni naturalistiche della flora e fauna selvatica, nel contesto urbano ed extraurbano. La City Nature Challenge coniuga la praticità della tecnologia alla bellezza della natura: grazie alla piattaforma digitale iNaturalist, scaricabile gratuitamente da pc o smartphone, è possibile registrare le coordinate GPS del luogo di avvistamento e la specie animale o vegetale riconosciuta, caricando una fotografia e chiedendo eventuale supporto nel riconoscimento alla community web.

L’obiettivo è quello di evidenziare come la biodiversità costituisca la rete della vita e sul fatto che la totalità di tutti gli organismi viventi presenti sul pianeta sia minacciata dalla perdita di specie, dall’inquinamento, dall’eccesso di nutrienti, dal sovra pascolo, dall’agricoltura intensiva, dal fuoco, dall’erosione del suolo, dalla desertificazione e dal cambiamento climatico.

I cittadini dei 18 territori italiani aderenti all’iniziativa nell’edizione 2025: Trinitapoli, Manduria Leverano, Milazzo, Messina, Isola di Ustica, Sciacca, Area Marina Portetta Regno di Nettuno, Area Marina Protetta Punta Campanella, Portofino, Siena, Monte Pisano, Ferrara Trento, Predazzo, Bergamo, Torino, contribuiranno contestualmente ai cittadini di oltre 675 città di tutto il mondo, al rilevamento della fauna e della flora selvatica sul territorio locale e a fornire dati utili ai ricercatori.

Dal 29 Aprile al 4 Maggio 2025, con l’aiuto degli esperti naturalisti e scienziati di tutto il mondo, saranno identificate le specie fotografate e il 5 maggio 2025 saranno annunciati e pubblicati sul sito ufficiale i risultati a livello mondiale, per ogni città e territorio saranno pubblicati i risultati rispetto al numero osservazioni naturalistiche raccolte, il numero di specie flora e fauna registrate e il numero di persone coinvolte.

Con la partecipazione alla City Nature Challenge, non solo il cittadino si può avvicinare alla Scienza e imparare di più sulla natura locale, ma può contribuire attivamente a rendere le nostre Città posti migliori, per tutte le specie viventi.

A Messina l’attività promossa da AssoCEA Messina APS in collaborazione con il Nodo InFEA della Città Metropolitana di Messina, Comune di Messina, Dipartimento CHIBIOFARAM di UniME e ARPA Sicilia si svolgerà nel comprensorio dei Peloritani, tra il panorama dei due Mari, osservando flora e fauna in particolare all’interno della ZPS ITA 030042 (Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto), nello specifico le aree sono state la Valle dei Mulini di San Filippo, la Dorsale dei Peloritani, i Laghi di Ganzirri (aree interessate anche dalle Zone di Conservazione Speciale ZSC/ZPS ITA 030011 (Dorsale Curcuraci – Antennammare) e ITA 030008 (Capo Peloro – Laghi di Ganzirri – anche Riserva Naturale Orientata istituita con D. Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 21 giugno 2001) e nel 2025 anche a Gesso.

Eventi preparatori

L’ 8 aprile 2025 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 diretta su https://www.youtube.com/@AssoCEAMessinaAPS2008/streams “City Nature Challenge 2025: uso della APP iNaturalist.org” con ing. Carmelo Allegra con Prof. Vincenzo Piccione e Prof. Vincenzo Parrino conclusioni Prof. Giuseppe Lo Paro Modera ing. Francesco Cancellieri.

Il 10 aprile 2025 dalle ore 10:00 “Biodiversità ed alterazione degli equilibri ecologici: riconoscimento e monitoraggio di specie invasive” incontro presso l’Edificio SBA e promosso dall’Università degli Studi di Messina Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali Corso di Studio in Scienze Ambientali Marine e Terrestri (SMarT).

Il 10 aprile 2025 dalle ore 16:00 a Villa Labruto l’incontro promosso da AssoCEA Messina APS di presentazione del bioblitz #City Nature Challenge 2025.

PROGRAMMA GENERALE DELLA CITY NATURE CHALLENGE A MESSINA 2025

Venerdì 25 aprile 2025 ore 9:00 Bioblitz sui Laghi di Ganzirri con Lipu Messina

Venerdì 25 aprile 2025 ore 15:00 Bioblitz a Massa San Giovanni

Sabato 26 aprile 2025 ore 9:00 Bioblitz a Villa Labruto con CAI Messina e Camminare i Peloritani

Sabato 26 aprile 2025 ore 15:00 Bioblitz a San Filippo Superiore con Cooperativa di Comunità Casali Peloritani – Museo del Grano di San Filippo

Domenica 27 aprile 2025 ore 10:00 Bioblitz nel Bosco di Santo Pietro con il Ramarro

Domenica 27 aprile 2025 ore 15:00 Bioblitz Aspettando… Cicogna Day 2025 a Geloi Wetland con CEA Nisemi e Lipu Niscemi

Lunedì 28 aprile 2025 ore 9:00 Bioblitz sulla Dorsale dei Peloritani con AssoCEA Messina APS in occasione di 10, 100, 1000 Rapaci sul Tuo Orizzonte – La Magia dello Stretto di Messina dedicato ad Ettore Lombardo

Lunedì 28 aprile 2025 ore 15:00 Bioblitz a Gesso con CNGEI Messina

Anche in questa annualità continua è il gemellaggio tra importantissime Aree della Rete Natura 2000 in Sicilia: lo Stretto di Messina e la Piana di Gela con la Sughereta di Niscemi ed il Bosco di Santo Pietro e il 27 aprile 2025 osserveremo le Cicogne grazie alla collaborazione con il Ramarro OdV, CEA Niscemi OdV e la Lipu di Niscemi ed alla riserva privata GELOI Wetland.

