Messina Social City, Rinaldo: “da Russo polemiche strumentali”

“È quantomeno curioso – dichiara il consigliere Raffaele Rinaldo – che il consigliere Alessandro Russo abbia scelto proprio la giornata in cui la Messina Social City aveva pubblicato il verbale del Consiglio di Amministrazione relativo all’approvazione dell’avviso di selezione del nuovo Direttore Generale per sollevare, ancora una volta, polemiche strumentali. Appare evidente che l’intervento del consigliere Russo sia più dettato dalla necessità di mantenere visibilità politica che da una reale volontà di contribuire al buon funzionamento della nostra azienda speciale. In merito alla vacanza della figura del Direttore Generale, è doveroso precisare che lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede, in modo del tutto legittimo, la possibilità che il Vice Direttore Generale ne eserciti le funzioni in qualità di facente funzioni. Non è affatto previsto che ciò debba avvenire esclusivamente per ‘brevi e limitati periodi’, come sostenuto dal consigliere Russo. Al contrario, è proprio in attuazione dello Statuto che l’Azienda ha operato in questi mesi, continuando a garantire la piena operatività e trasparenza, e lavorando nel frattempo per l’individuazione di una figura apicale stabile”.

“La pubblicazione dell’avviso per la selezione del Direttore Generale, avvenuta nelle scorse ore, dimostra se mai ce ne fosse bisogno, la volontà concreta dell’Azienda di risolvere in modo strutturale questa situazione, nel pieno rispetto dello Statuto e con la massima trasparenza. Mi auguro che il consigliere Russo voglia riconoscere e apprezzare l’importante impegno quotidiano che la Messina Social City profonde a favore dell’intera comunità messinese. Naturalmente, ogni realtà è sempre perfettibile, e restare aperti al miglioramento è un principio che ci guida ogni giorno, così come il confronto costruttivo, se portato avanti con senso di responsabilità e spirito di servizio”, conclude Rinaldo.

