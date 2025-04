Messina, 1° giorno di smart parking: come funziona il sistema che rivoluziona la sosta

StrettoWeb

Da oggi lo smart parking è realtà anche a Messina. L’avanzato sistema tecnologico che regola la sosta in centro città, ottimizzando i tempi di ricerca del parcheggio e contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2, è entrato in funzione stamattina. Contestualmente sono stati attivati i 45 parcometri installati da ATM nelle scorse settimane. Tramite i 50 tabelloni installati in 31 posizioni strategiche di Messina, gli automobilisti ricevono informazioni in tempo reale sul numero degli stalli liberi presenti in una determinata via.

Procedura di pagamento

La procedura di pagamento della sosta può avvenire con tre diverse modalità: attraverso le App collegate ad ATM, tramite parcometro oppure acquistando il biglietto della sosta presso i rivenditori autorizzati. Tutte e tre queste modalità richiedono l’inserimento del numero di targa e del numero di stallo riportato sul marciapiede. Per chi utilizza le App non sarà necessario indicare il numero di targa, già memorizzato nel sistema. I 45 parcometri dislocati sul territorio comunale hanno display luminosi e intuitivi che forniscono indicazioni chiare su come procedere al pagamento della sosta. Chi utilizza il parcometro può pagare sia con monete che carta di credito.

Addio ai gratta e sosta

Dal primo giugno, i gratta e sosta andranno definitivamente in soffitta. Fino al 31 maggio, coloro i quali ne sono ancora in possesso potranno continuare ad utilizzarli all’interno delle ZTL, senza incorrere in alcuna sanzione. A partire da giugno, il pagamento della sosta dovrà avvenire solo ed esclusivamente attraverso l’acquisto dei biglietti presso i rivenditori autorizzati, tramite parcometro o App collegate ad Atm. Coloro i quali non riusciranno a smaltire i gratta e sosta entro il 31 maggio, potranno recarsi presso il Front Office di Atm e convertire i vecchi ticket per la sosta in titoli di viaggio o, in alternativa, potranno essere rimborsati dell’importo equivalente al valore dei gratta e sosta.

Sosta per disabili

Le persone disabili in possesso di apposito pass non avranno alcun obbligo per parcheggiare la propria auto negli stalli blu del centro città.

Sosta per residenti

I possessori dei pass residenti possono continuare a parcheggiare nel proprio lotto di riferimento, adeguandosi comunque al nuovo sistema. I residenti, così come i possessori di auto ibride o elettriche, non devono inserire il numero di targa, già memorizzato nel sistema, ma solo il numero di stallo e lo potranno fare sia tramite app che tramite parcometro. In queste prime ore di entrata in vigore del nuovo sistema, Atm sta vigilando sul funzionamento del sistema, che necessita di una normale fase di rodaggio. L’Azienda invita i cittadini a segnalare eventuali criticità, in modo da poter intervenire tempestivamente, e assicura che nelle prossime settimane ci sarà massima tolleranza, proprio per consentire ai cittadini di prendere dimestichezza con il nuovo sistema di parcheggio.

Supporto Atm

L’Azienda Trasporti, d’intesa con il Comune di Messina, garantirà massimo supporto, sia in presenza che da remoto. Il personale Atm, in servizio all’interno delle ZTL, sarà a completa disposizione dei cittadini per fornire indicazioni e supportare gli utenti nelle fasi del pagamento. Per qualsiasi informazione o segnalazione, gli utenti potranno inoltre rivolgersi al Customer Care di ATM, chiamando al numero 800 24 80 80, attivo dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 19.30; oppure potranno inviare una mail all’indirizzo info@atmmessinaspa.it.

