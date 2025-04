Messina, Siracusano: “Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia sono un faro di libertà”

StrettoWeb

“La ‘Gazzetta del Sud’ e il ‘Giornale di Sicilia’ sono un faro di libertà, una fonte autorevole di informazione di qualità per i territori, un pezzo di storia della nostra società. Il restyling grafico e la nuova linea editoriale dei due quotidiani, presentati oggi a Roma, rappresentano una bella novità e la volontà di queste straordinarie realtà di affacciarsi al futuro con rinnovano entusiasmo”. Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia, intervenendo, presso la sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, a Roma, durante la presentazione ufficiale del restyling grafico e della nuova linea editoriale dei due quotidiani.

“Pilastro fondamentale per l’identità della città di Messina”

“Da messinese, in modo particolare, posso testimoniare come la ‘Gazzetta del Sud’ rappresenti da oltre 70 anni un pilastro fondamentale per l’identità della città di Messina, testimone delle evoluzioni passate e in atto, una fonte inesauribile per la comunità locale e per le istituzioni. Un servizio indispensabile per la collettività e per i decisori politici e non solo. Il governo, grazie al costante lavoro del sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, in questi anni è intervenuto in modo intelligente per tutelare le imprese editrici, i media, e in particolare la carta stampata. Abbiamo investito risorse, ma siamo consapevoli della necessità di importanti riforme. Il nostro impegno continuerà con grande determinazione per aiutare il settore e per valorizzare le sue innumerevoli eccellenze. Ringrazio Lino Morgante, presidente della Società Editrice Sud e della Fondazione Bonino Pulejo, Giuseppe Ilacqua, vicepresidente della Società Editrice Sud, e i direttori del ‘Giornale di Sicilia’, Marco Romano, e della ‘Gazzetta del Sud’, Antonino Rizzo Nervo, così come ringrazio i giornalisti, i grafici e tutti i lavoratori che quotidianamente ci regalano un prodotto professionale e di assoluta qualità”, ha concluso il sottosegretario Siracusano.

