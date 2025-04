Messina: senso unico lungo la strada provinciale 9 di Chianchitta

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina, ente che quotidianamente è impegnato a garantire la sicurezza e la funzionalità della viabilità nel territorio metropolitano, su richiesta dei Comuni di Taormina e Giardini Naxos, ha disposto l’istituzione del senso unico lungo il tratto della strada provinciale 9 di Chianchitta, che collega la strada statale 185 (via Francavilla) a via Fleres (bar Spina). La disposizione, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 12 maggio e resterà valida fino a eventuale revoca, nasce da un’attenta analisi condotta dagli Amministratori locali, dai Comandanti delle Polizie Locali e dal Responsabile del Servizio Manutenzione stradale della zona Omogenea Messina – Ionica – Alcantara di Palazzo dei Leoni, Gaetano Maggioloti.

Durante le verifiche sul campo, è stato evidenziato come la larghezza dell’arteria in diversi punti non garantisca più un traffico bidirezionale sicuro, soprattutto considerando l’attuale volume di traffico di veicoli privati e mezzi pesanti impegnati nei lavori di raddoppio della rete ferroviaria Giampilieri – Fiumefreddo. L’adozione del senso unico si rende necessaria per migliorare la fluidità del transito e prevenire potenziali incidenti, contribuendo così a una maggiore vivibilità dell’area interessata. Il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, ha sottolineato come l’azione dell’ex Provincia sia sempre orientata a garantire sicurezza e qualità della vita ai cittadini.

Le parole di Basile

“Il nostro impegno quotidiano – ha sottolineato Basile – si traduce in interventi che mirano a rendere più sicure le strade e più efficiente la circolazione nel territorio metropolitano. La collaborazione con i Comuni e le forze dell’ordine è fondamentale per affrontare le sfide legate alla viabilità e migliorare la vivibilità delle nostre comunità. Continueremo a lavorare con dedizione e attenzione per assicurare interventi tempestivi e mirati, sempre con l’obiettivo di tutelare gli utenti della strada e di promuovere uno sviluppo sostenibile e responsabile del territorio”.

