Messina: seduta d’urgenza del consiglio comunale, i due punti all’ordine del giorno

Oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 19, il Consiglio comunale di Messina si riunisce in seduta d’urgenza. L’Aula discuterà il seguente ordine del giorno: 1) Riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza al fine di mitigare la situazione di pericolo e di pregiudizio per la pubblica incolumità dovuta agli eventi alluvionali del 02/02/2025; 2) Regolamento comunale per il servizio di vigilanza scolastica da parte delle Associazioni di Volontariato.

