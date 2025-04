Messina, Scurria presenta la rete civica “Partecipazione”: “scellerata la scelta di chiudere totalmente la linea tranviaria per 18 mesi”

StrettoWeb

Marcello Scurria, ex sub commissariamento al Risanamento di Messina, ha presentato il proprio movimento a Piazza Cairoli. “’Partecipazione’ nasce con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e sociale della nostra città. Linea Tranviaria? scelta scellerata di chiuderla totalmente per almeno 18 mesi mettendo in difficoltà migliaia e migliaia di cittadini che hanno necessità di spostarsi da una parte all’altra della città”, rimarca Scurria sostituito nel suo ruolo dall’Ing. Santi Trovato.

“Ecco cosa faremo”

Crediamo nella democrazia, nel confronto aperto e nella costruzione di proposte concrete per migliorare le nostre comunità. Vogliamo creare spazi di dialogo e confronto nei quali ogni cittadino possa esprimere le proprie idee, condividere esperienze e contribuire attivamente alle decisioni che riguardano il nostro futuro. Promuoveremo incontri nei circoli e nelle case per discutere di politica, tematiche locali e iniziative concrete. Gruppi di lavoro tematici su questioni di interesse comune, per elaborare proposte e progetti. Collaborazione con associazioni e istituzioni per creare sinergie e dare maggiore forza alle iniziative cittadine. Eventi e campagne di sensibilizzazione su temi di rilevanza sociale, economica e ambientale”, conclude Scurria.

