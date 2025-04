Messina: salva la vita ad una donna, il sindaco Basile consegna un attestato di merito a Domenico Grioli

StrettoWeb

Oggi, lunedì 14 aprile, a palazzo Zanca, il sindaco di Messina Federico Basile ha consegnato un attestato di riconoscimento al sig. Domenico Grioli, per un gesto di straordinario coraggio e altruismo. All’incontro ha partecipato anche l’assessore alla Protezione Civile, Massimiliano Minutoli. Il sig. Grioli si è distinto per essere prontamente intervenuto in soccorso di una donna in stato confusionale, smarritasi lo scorso febbraio lungo un torrente nella zona di Zafferia. Il suo tempestivo intervento ha evitato gravi conseguenze, dimostrando un alto senso civico e uno spirito di solidarietà che meritano la massima considerazione. All’incontro erano presenti i familiari del sig. Grioli e quelli della donna soccorsa, giunti per esprimere personalmente la loro riconoscenza, l’ispettore della Polizia Municipale Giacomo Visalli, intervenuto anch’egli sul luogo del ritrovamento e il consigliere comunale Felice Calabrò.

La riflessione di Basile

“Un gesto come quello compiuto dal sig. Grioli – ha dichiarato il sindaco Basile – rappresenta il volto più autentico e generoso della nostra comunità. La sua prontezza, il coraggio e la generosità sono un esempio per tutti. In un tempo in cui è facile voltarsi dall’altra parte, lui ha scelto di agire, dimostrando come solidarietà e senso di responsabilità civica possano davvero fare la differenza. A nome dell’Amministrazione e dell’intera città, gli rivolgo il più sentito ringraziamento”. Il riconoscimento rappresenta non solo un tributo al nobile gesto del sig. Grioli, ma anche un invito rivolto a tutti i cittadini a custodire e promuovere quei valori che rafforzano il tessuto sociale e rendono la comunità più unita e solidale.

