Messina, al via la riqualificazione del Parco Magnolia di Giostra

StrettoWeb

Dopo il parere positivo di Valutazione d’incidenza ambientale al progetto per la riqualificazione del Parco Magnolia di Giostra, a Messina, emesso con decreto dell’assessorato regionale al Territorio e Ambiente si può procedere per restituire alla città un’area lasciata per troppi anni al degrado. Con l’acquisizione del parere Vinca si può quindi chiudere la conferenza dei servizi aperta dall’ufficio del sub commissario al risanamento nel luglio del 2024 per la rifunzionalizzazione dell’area delle ex case Volano. Adesso la struttura commissariale sta avviando le fasi successive che hanno come obiettivo la valorizzazione del Parco rendendolo fruibile ai cittadini e nel contempo salvaguardando i beni archeologici e naturali presenti nell’area ( Villa De Gregorio e il Ficus secolare) posti sotto la tutela della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Messina.

Nei mesi scorsi le verifiche sullo strato superficiale del terreno hanno accertato la presenza di sostanze inquinanti, probabile conseguenza di attività abusive condotte in passato. Proprio in considerazione della peculiarità del sito potenzialmente contaminato, si procederà secondo un percorso che prevede la redazione di un piano di caratterizzazione da approvare in Conferenza dei servizi convocata dal Dipartimento regionale Acque e Rifiuti e, in base alle risultanze, l’implementazione di un’analisi di rischio sito specifica.

Progetto

Il progetto, per un importo complessivo di oltre due milioni e seicentomila euro, prevede la riqualificazione dell’intera area attraverso interventi a salvaguardia della storica Magnolia, la tutela dei resti della Villa De Gregorio e la realizzazione di uno spazio pubblico destinato alla fruizione, ai giochi, allo sport ed alla socializzazione. Il sub commissario al risanamento delle baraccopoli ingegnere Santi Trovato sottolinea l’importanza del parere positivo della Valutazione d’incidenza ambientale che consente di poter accelerare gli interventi per la riqualificazione dell’area e rendere fruibili beni di inestimabile valore.

Riqualificazione Parco Magnolia, la soddisfazione della Cisl Messina

La Cisl Messina apprende positivamente la notizia che la struttura commissariale per il risanamento stia avviando le fasi successive che hanno come obiettivo la valorizzazione del Parco rendendolo fruibile ai cittadini e nel contempo salvaguardando i beni archeologici e naturali presenti all’interno del Parco Magnolia di Giostra e posti sotto la tutela della Soprintendenza ai Beni culturali. La Cisl è stata tra i promotori dell’iniziativa legata alla ripresa del progetto di riqualificazione.

“Adesso bisogna accelerare l’iter per la realizzazione e ridare dignità a quel luogo ricco di storia. Oltre la magnolia, all’interno ci sono i resti di Villa De Gregorio che vanno recuperati e valorizzati per rendere quell’area un luogo destinato ai giovani, alle famiglie e agli anziani, utile alla socialità ma che consenta anche il recupero della memoria e delle radici. Si tratta di un importante pezzo di recupero e riqualificazione del suolo in una zona che necessita sempre più di aree verdi e attrezzate. Ovviamente – aggiunge Alibrandi – bisogna rendere partecipe la comunità ed il quartiere affinché il progetto trovi la partecipazione attiva anche delle associazioni che nelle periferie stanno lavorando su valorizzazione delle stesse e sulla legalità”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.