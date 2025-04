Messina, Rinaldo sul villaggio Unrra: “urgenti verifiche sull’idoneità delle strade al passaggio di mezzi pesanti”

StrettoWeb

Il Consigliere Comunale Raffaele Rinaldo, ha protocollato una richiesta urgente all’Amministrazione Comunale di Messina, chiedendo una “verifica immediata da parte degli uffici competenti sulle condizioni di alcune vie della zona Sud e nello specifico di Villaggio Unrra, tra cui via Contesse, via Calispera, via Contessa Eleonora, via Contessa Beatrice e via 14L. La richiesta arriva a seguito del dissequestro e della ripresa, dal 15 aprile 2025, delle attività di trasporto delle terre stoccate presso il deposito RFI di Villaggio UNRRA e Contesse, con il conseguente aumento del traffico pesante nelle strade residenziali”.

Rinaldo ha sollevato la necessità di una verifica tecnica approfondita delle strade interessate

Il Consigliere ha sollevato “la necessità di una verifica tecnica approfondita delle strade interessate, per valutare se queste siano idonee e progettate per il passaggio di mezzi pesanti. In particolare, si chiede di accertare se queste arterie, che fanno parte della viabilità secondaria e locale, siano strutturalmente e funzionalmente compatibili con il traffico pesante che le attraversa, al fine di garantire la sicurezza stradale, il benessere dei residenti e la tutela dell’ambiente”.

“È fondamentale che venga effettuata una verifica accurata sull’idoneità di queste strade al transito dei mezzi pesanti, in quanto non tutte le vie secondarie sono progettate per supportare un tale flusso. Chiedo che gli uffici competenti si attivino per effettuare tutte le verifiche necessarie, per prevenire problemi alla sicurezza e garantire una viabilità adeguata per la zona”, ha dichiarato il Consigliere Raffaele Rinaldo. Il Consigliere ha inoltre sollecitato “l’avvio di un monitoraggio da parte della Polizia Municipale per il controllo del traffico e il rispetto dei limiti, così come per l’adozione di eventuali provvedimenti necessari per tutelare la viabilità e la sicurezza dei cittadini”.

