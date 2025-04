Messina, pronto un presidio per “dire no al genocidio in Palestina” | INFO

StrettoWeb

Domani, Domenica 27 Aprile, alle ore 12:00, presso Piazza Cutugno- Ganzirri (di fronte la chiesa di S. Nicola) a Messina, un evento per “dire no al genocidio in Palestina”. “Come le poesie, le parole prese dal testo a cui facciamo riferimento, da Gaza vengano, seminate, dette, urlate, agite per come possiamo, a questa nostra latitudine, con questi seppur goffi inadeguati mezzi e tentativi….come ciò che in Palestina si paga con la vita voglia debba diventare storia … ‘filo bianco’ tra loro e noi. Magari questa azione fatta di parole a cui noi possiamo e dobbiamo dare il fiato potesse ripetersi ancora e ancora e ancora , passare di bocca in bocca , scalfire , fecondare’. Domenica e poi di nuovo e di nuovo”, si legge nella nota degli organizzatori.

Di seguito la locandina.

