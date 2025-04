Messina, a palazzo dei Leoni la presentazione del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura

StrettoWeb

A seguito della riunione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Vela, tenutasi lo scorso 30 gennaio, è stata ufficializzata l’assegnazione del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura 2025 a Capo d’Orlando, scelta tra le sedi delle principali manifestazioni nazionali del prossimo anno. L’evento, in programma dal 23 al 28 giugno 2025, è stato affidato allo Yacht Club Capo d’Orlando, promotore della candidatura. La presentazione ufficiale dell’evento si terrà domani, mercoledì 9 aprile, alle ore 10, a palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana di Messina. All’incontro, presenti il sindaco metropolitano Federico Basile e il Direttore generale della Città Metropolitana di Messina Giuseppe Campagna, prenderanno parte rappresentanti, del comune di Capo d’Orlando e di istituzioni territoriali, della Federazione Italiana Vela, del club organizzatore, dell’Associazione di Classe nazionale, e velisti italiani.

Un riconoscimento di grande prestigio per il giovane circolo, nato alla fine del 2018, che in pochi anni ha saputo distinguersi nella promozione di eventi velici di livello nazionale nella provincia di Messina. La selezione della FIV tiene conto non solo delle condizioni tecniche e marine delle località ospitanti, ma anche della capacità organizzativa dei circoli e dell’attrattività turistica del territorio. Il Campionato vedrà la partecipazione dei migliori velisti italiani e rappresenterà un’importante occasione per valorizzare lo sport e il turismo della costa tirrenica siciliana.

Programma della conferenza stampa

Saluti istituzionali:

Federico Basile, Sindaco della Città Metropolitana di Messina

Giuseppe Campagna, Direttore Generale della Città Metropolitana di Messina

Ivo Blandina, Presidente della Camera di Commercio di Messina

Interventi:

Franco Ingrillì, Sindaco di Capo d’Orlando

Francesco Federico, Presidente Yacht Club Capo d’Orlando

Maurizio Buscemi, Consigliere Federale FIV

Francesco Siculiana, Consigliere UVAI – Unione Vela d’Altura Italiana

Francesco Zappulla, Vicepresidente Comitato VII Zona FIV

Augusto D’Amico, Docente di Marketing – Università degli Studi di Messina

Conclusioni:

On. Elvira Amata, Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

