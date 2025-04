Messina: presentato il progetto Movemuni, ecco di cosa si tratta

StrettoWeb

Si è tenuta questa mattina, martedì 15 aprile, nella sede dell’Azienda Trasporti Messina (ATM), la conferenza stampa di presentazione di Movemuni, l’iniziativa ideata dall’associazione Crescendo in collaborazione con il Comune di Messina e ATM, in programma il prossimo 24 maggio 2025. All’incontro hanno preso parte l’assessore alle Politiche giovanili e alla Pubblica istruzione Liana Cannata ed il presidente di ATM S.p.A. Carla Grillo, insieme ai rappresentanti dell’associazione organizzatrice, Monica Morabito e Marco Cucinotta.

Le parole di Cannata

“Movemuni rappresenta un’occasione unica per i nostri giovani di vivere attivamente la città, riscoprendo le sue bellezze attraverso un’esperienza coinvolgente e sostenibile. Il Comune di Messina sostiene con entusiasmo questo progetto, che unisce gioco, cultura e cittadinanza attiva”, ha dichiarato l’assessore Cannata.

Le parole di Grillo

“Come Azienda di Trasporto Pubblico Locale – ha proseguito il presidente di ATM Grillo – siamo sempre orgogliosi di collaborare a iniziative che promuovono l’utilizzo dei mezzi pubblici in modo creativo e divertente. Movemuni dimostra come la mobilità sostenibile possa diventare parte integrante della vita quotidiana e culturale della nostra città”.

“Con Movemuni vogliamo creare un’occasione in cui la città si trasformi in un grande spazio di gioco, scoperta e racconto. Vogliamo che i partecipanti si sentano protagonisti e ambasciatori della Messina più autentica”, hanno commentato i rappresentanti di Crescendo.

Movemuni è una sfida urbana competitiva e sostenibile, pensata per valorizzare i luoghi più suggestivi di Messina, stimolando una fruizione originale e attiva del territorio. Il 24 maggio i partecipanti, suddivisi in squadre da quattro, si muoveranno solo con i mezzi pubblici, affrontando tappe e prove ispirate alla cultura, ai costumi e alle tradizioni messinesi. L’improvvisazione e l’affiatamento saranno fondamentali per la vittoria.

Come partecipare

Possono partecipare tutti i residenti e domiciliati a Messina (compresi studenti fuorisede ed Erasmus) maggiori di 18 anni.

Ogni squadra dovrà:

Comporsi di 4 membri Realizzare un video di presentazione (max 4 minuti) rispondendo a: Cosa ti piace di Messina? / Qual è il tuo posto del cuore?

Il tuo ruolo nella squadra

Perché scegliere proprio voi?

Le iscrizioni sono aperte da oggi, 15 aprile, fino alle ore 23.59 dell’11 maggio 2025..

È possibile iscriversi attraverso due modalità:

Modalità A – Digitale : compilando l’apposito form online sul sito www.crescendoincubatore.com, allegando il video e i documenti d’identità dei partecipanti.

: compilando l’apposito form online sul sito www.crescendoincubatore.com, allegando il video e i documenti d’identità dei partecipanti. Modalità B – Fisica: (dettagli disponibili sul sito ufficiale).

La selezione delle squadre sarà effettuata dallo staff di Crescendo, che valuterà: capacità di intrattenimento, spirito di squadra, intraprendenza e originalità del video di presentazione. Le squadre selezionate saranno contattate via e-mail all’indirizzo fornito in fase di candidatura.

Un evento aperto a tutti per scoprire, vivere e raccontare Messina da protagonisti.

