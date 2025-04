Messina: precipita per diversi metri da un muraglione, anziano in ospedale

StrettoWeb

Incredibile quanto successo a Messina, nel tardo pomeriggio, dove un anziano, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un muraglione all’altezza di piazza San Pio. Il malcapitato ha fatto un volo di svariati metri, ma è rimasto vigile riuscendo ad avvertire i parenti. L’uomo si sarebbe letteralmente salvato grazie alla fitta vegetazione sottostante che ha attutito la caduta. Ad attutire l’impatto la fitta vegetazione e i cespugli sottostanti al muro.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco ed i medici del 118.

