Messina, a Piazza Duomo il tradizionale “Lions Day”

Anche quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento con il “Lions Day”, in programma domani, sabato 12 aprile 2025, dalle ore 9.30 alle 13 a piazza Duomo a Messina. L’evento è organizzato dai soci dei Lions Club della Zona 7 – Messina Host, Messina Ionio, Messina Peloro, Messina Tyrrhenum, Messina Colapesce e Messina Cristo Re – con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. L’iniziativa è stata ufficialmente presentata nei giorni scorsi a palazzo Zanca, dal Delegato Distrettuale Lions Day Maurizio La Spina, unitamente al Presidente di Zona 7 Marisa Volpini, del Presidente della III Circoscrizione Maria Francesca Scilio e dei medici volontari coinvolti.

Con lo slogan “La volontà di fare insieme”, i Lions italiani scendono nelle piazze per una giornata all’insegna della prevenzione sanitaria, della solidarietà e della cultura del volontariato. Durante la mattinata, la cittadinanza potrà usufruire di screening gratuiti di vario tipo:

Oculistico

Diabetologico

Audiometrico

Ortopedico per la scoliosi

Oncologico, grazie alla presenza dell’Info Point del Centro Screening ASP di Messina.

Saranno inoltre attivi diversi punti informativi e di ascolto, curati da medici e volontari Lions, dedicati a:

Primo soccorso e manovre salvavita

Alimentazione corretta

Supporto psicologico

Fisiatria e riabilitazione

Donazione di sangue e organi

Emergenze e attività di protezione civile con il progetto “Lions Alert”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità del sindaco Federico Basile e al supporto organizzativo degli assessori alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore e al Patrimonio Roberto Cicala, con il contributo attivo dei volontari della Protezione Civile. Il “Lions Day” si svolge contemporaneamente in tutta Italia e, in particolare, nel Distretto 108Yb Sicilia, con oltre 120 Club Lions attivi in più di 60 piazze siciliane. Il Lions Clubs International, con i suoi quasi 1,4 milioni di soci e circa 49.000 club in oltre 200 Paesi, è la più grande organizzazione umanitaria al mondo. Da oltre un secolo i Lions si impegnano nella lotta contro la cecità, la fame, le malattie, e nella promozione della salute, dell’istruzione, della pace, della cultura e della tutela dell’ambiente. Come sempre, i Lions si mettono al servizio della comunità per promuovere il miglioramento sociale, culturale e sanitario delle persone e dei territori. Il “Lions Day” è un’occasione preziosa per incontrarsi, informarsi e prendersi cura di sé.

