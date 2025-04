Messina: a palazzo Zanca presentato il progetto “Bus e Trek”

StrettoWeb

Presenti il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, l’assessore Liana Cannata ed il presidente di ATM SpA Carla Grillo, è stata illustrata oggi a palazzo Zanca l’iniziativa “Bus e Trek”, inserita nel più ampio progetto Tran-Sport della UISP Nazionale, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 72 del DL 3 luglio 2017– annualità 2023. All’incontro con la stampa ha partecipato il dirigente UISP Messina Santino Cannavò. L’iniziativa, ideata dalla UISP di Messina, riconferma l’impegno e lo sviluppo nella città dello Stretto ed è patrocinata dal Comune di Messina, in collaborazione con ATM, con l’obiettivo di diventare un progetto nazionale.

La soddisfazione del sindaco

“Bus e Trek, evento a cui sono particolarmente legato, perché ha visto la sua nascita a pochi giorni dal mio insediamento a palazzo Zanca – ha dichiarato il sindaco Basile – coniuga mobilità sostenibile e attività fisica. L’evento, al terzo anno di attività, presenta un programma ancora più ricco del precedente, con l’auspicio che i nostri giovani possano riempire i mezzi messi a disposizione da ATM. Questa è un’iniziativa che riduce l’impatto ambientale, favorisce la socializzazione stimolando il ritrovo e la partecipazione di gruppo, economicamente accessibile per il suo costo ridotto con effetti positivi di un’azione condivisa per una mobilità sempre più verde”.

Le parole di Mondello

“Questa iniziativa – ha proseguito il vicesindaco Mondello – è un esempio di perfetta sinergia tra Amministrazione comunale, ATM e UISP. I progetti, finalizzati alla valorizzazione della mobilità sostenibile, devono essere sostenuti in maniera adeguata insieme ad attività, come questa, che lo sono per loro natura. Il cambio culturale e un diverso approccio all’utilizzo della città sono basilari per attuare un piano di mobilità sostenibile. Il maggiore utilizzo dei bus avviene tra i giovani e questo non può che fare enorme piacere in tema di sicurezza stradale e di proiezione futura”.

Le parole di Cannata

“Questa Amministrazione – ha aggiunto l’assessorae Cannata – ha posto lo sviluppo sostenibile al centro della propria agenda, in piena coerenza con gli obiettivi strategici di Messina 2030. Questo progetto ne è una testimonianza concreta e qualifica Messina come un polo di innovazione capace di generare modelli virtuosi replicabili a livello nazionale. Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento alla UISP di Messina per la lungimiranza e la dedizione dimostrata, in particolare per aver coinvolto attivamente i giovani e i più piccoli, veri protagonisti del futuro della nostra comunità. Siamo convinti che questa iniziativa rappresenterà un faro ispiratore per costruire una città sempre più sostenibile”.

Le parole di Grillo

“ATM – ha spiegato il presidente Grillo – ha il piacere di condividere ed essere parte attiva di un progetto in linea con il percorso dell’Amministrazione comunale e con nuovi stili di vita in sintonia con i temi della mobilità sostenibile. E’ in corso, a piccoli passi, una rivoluzione culturale in tema di trasporti e mobilità sostenibile, per avvicinarci il più possibile alle grandi capitali europee. Sport e utilizzo dei mezzi pubblici è un binomio vincente per essere sempre più al passo con i tempi. Oggi il bus non viene utilizzato dai giovani soltanto per andare e tornare dalla scuola, ma è diventato un mezzo a 360 gradi, per ogni attività”.

“Bus e Trek – ha evidenziato Cannavò – promuove l’utilizzo dei mezzi pubblici di linea di Atm per raggiungere e tornare dai luoghi delle attività di cammino e di escursionismo urbano ed extraurbano. L’unico costo da sostenere è il prezzo del biglietto del bus senza ulteriori costi aggiuntivi”.

Info

Per la partecipazione alle attività in programma bisogna prenotarsi almeno 3 giorni prima dell’attività, attraverso il comitato Uisp di Messina ai seguenti recapiti messina@uisp.it – 0902934942. L’attività è gratuita per i partecipanti, sarà necessario essere muniti di titolo di viaggio per i mezzi di linea ATM.

