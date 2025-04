Messina, a Palazzo Zanca l’incontro sul Budget di Salute

StrettoWeb

La Sala Ovale del Comune di Messina ha ospitato un confronto organizzato dall’On. Antonio De Luca, Capogruppo all’Ars del MoVimento 5 Stelle, con rappresentanti delle associazioni locali per la salute mentale, dei familiari di persone con disagio psichico, dell’ASP e degli addetti ai lavori del settore. Presente anche lo psichiatra Fiorentino Trojano, componente del Comitato salute mentale dell’Assessorato Regionale.

De Luca primo firmatario del disegno di legge sul budget di salute mentale

Proprio il deputato messinese è il primo firmatario del disegno di legge sul budget di salute mentale e si sta facendo promotore di una serie di incontri con i vertici delle Aziende ospedaliere provinciali siciliane e con le associazioni che si occupano di questo particolare ambito. Pochi giorni fa, l’esponente pentastellato, ha incontrato i vertici dell’Asp di Messina, il Direttore Generale dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, il Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta, il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Pippo Rao e la dott.ssa Maria Letizia Caracciolo della Direzione Dipartimentale, per conoscere le criticità e le peculiarità che riguardano la provincia in questo settore.

De Luca ha illustrato ai presenti i dettagli del disegno di legge

Nel corso dell’incontro alla Sala Ovale l’on. Antonio De Luca ha illustrato ai presenti i dettagli del disegno di legge in materia di piani terapeutici individualizzati e presa in carico comunitaria, evidenziandone gli obiettivi principali: il prolungamento dei piani terapeutici individualizzati per i disabili psichici, il coinvolgimento dei comuni e delle famiglie in questi piani e nel prosieguo degli stessi, la previsione di crescenti finanziamenti, l’introduzione di sistemi valutativi degli esiti dei piani terapeutici individuali, l’introduzione di procedure di rendicontazione uniformi, la realizzazione di standard di spesa e di qualità per i vari assi di gravità (lieve, medio e grave) per tutte le province siciliane.

I rappresentanti delle associazioni di famiglie e delle cooperative presenti sono intervenuti, fornendo preziose osservazioni, testimonianze dirette e spunti di riflessione sia da chi vive quotidianamente le sfide legate alla salute mentale in famiglia, sia da chi opera professionalmente sul territorio messinese.

“Confronto costruttivo”

“Un confronto aperto e costruttivo, che ha permesso di approfondire le problematiche della città e della provincia di Messina, che è stato ulteriormente arricchito dalle diverse prospettive dei familiari e degli addetti ai lavori, e ha confermato quanto sia fondamentale un approccio inclusivo e partecipativo per costruire insieme soluzioni efficaci e realmente rispondenti alle esigenze specifiche di Messina e del suo territorio. L’obiettivo è proseguire su questa strada, mantenendo un canale di comunicazione costante con tutti gli attori coinvolti per monitorare i progressi e affrontare le criticità già presenti o che lungo il cammino nasceranno. Il paziente e la sua famiglia devono stare al centro di questo progetto. Si tratta di un lungo percorso che richiederà impegno e attenzione costante e proprio per questo, sottoporrò periodicamente a verifica le ASP per verificare i progressi compiuti. La salute mentale è una priorità e continuerò a lavorare con determinazione per dare risposte concrete ai cittadini siciliani e alle loro famiglie”, ha dichiarato l’on. Antonio De Luca al termine dell’incontro che si è concluso con l’impegno dell’ASP a costituire entro metà giugno la consulta per la sanità mentale e a coinvolgere i distretti sociosanitari nei progetti relativi ai budget di salute.

