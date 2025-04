Messina, al Palacultura convegno sul disagio giovanile

StrettoWeb

Patrocinato dal Comune di Messina, dall’Università degli Studi di Messina e dall’Ordine degli Assistenti Sociali, si terrà venerdì 18 aprile, dalle ore 9 alle 13, al Palacultura di Messina, nella sala Palumbo un convegno di grande rilevanza sociale, dal titolo “Disagio Giovanile: il Ritiro Sociale Volontario. Conoscenza del Fenomeno e Strategie d’Intervento”. L’iniziativa organizzata dall’Associazione URIOS APS, in collaborazione con l’Assessorato comunale alle Politiche Sociali, avrà come obiettivo principale l’approfondimento di un fenomeno sempre più diffuso tra i giovani: il ritiro sociale volontario.

Tema di fondamentale importanza

Questo tema è diventato una questione di fondamentale importanza, con impatti significativi sul benessere psicologico e sociale dei ragazzi e delle famiglie. Per affrontare tale problematica, sono stati coinvolti attori istituzionali, dei servizi sociali, delle professioni, dell’associazionismo, del mondo della scuola, al fine di rafforzare la rete operativa e di competenze, capaci di prevenire il fenomeno e al contempo fornire aiuti concreti ai numerosi giovani e alle famiglie che vivono questa profonda condizione di disagio. L’appuntamento vedrà la partecipazione di esperti, professionisti, operatori del settore, e rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni locali. Ai partecipanti sarà concessa la possibilità di ottenere crediti per la formazione continua degli Assistenti Sociali. A tutti gli intervenuti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, previa registrazione all’ingresso. L’incontro è gratuito e aperto a tutti, con un invito speciale a scuole, servizi sociali, ordini professionali e associazioni interessati a collaborare per un futuro migliore.

L’Associazione URIOS APS, da sempre attenta alle problematiche sociali, ha recentemente affrontato il tema del ritiro sociale volontario attraverso la produzione del cortometraggio “Ci Andiamo?”, frutto di una collaborazione con gli studenti del Liceo Sciascia di Sant’Agata di Militello. Il film ha riscosso un ampio successo, ottenendo premi e riconoscimenti in numerosi festival italiani e internazionali, sensibilizzando il pubblico sul fenomeno dell’isolamento giovanile. Il convegno si prefigge di rafforzare la rete tra istituzioni, scuole, professionisti, servizi sociali e associazioni, al fine di promuovere azioni concrete di prevenzione e intervento per supportare i giovani e le loro famiglie in situazioni di disagio sociale.

