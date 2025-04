Messina ospiterà l’evento Opportunity Day | DATE

StrettoWeb

Dal 6 all’8 maggio 2025, dalle ore 9.30 alle 17.30, Messina ospiterà l’imperdibile evento Opportunity Day, tre giornate dedicate all’orientamento, alla formazione e al lavoro, rivolte ai giovani under 35. L’iniziativa si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare il mondo delle scelte post diploma, supportandoli nell’individuazione del percorso più adatto alle loro aspirazioni e competenze.

Evento

Opportunity Day Messina è un evento organizzato dal Comune di Messina insieme con l’Università degli Studi, e patrocinato dalla Camera di Commercio e dall’Ente Teatro, con l’obiettivo di creare quelle sinergie tra istituzioni, agenzie formative e mondo del lavoro in grado di promuovere un ambiente dinamico e partecipato, dedicato all’orientamento universitario e professionale.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “YoungME”, finanziato dai fondi PN METRO PLUS, e rappresenta un’importante occasione per favorire l’inserimento lavorativo e lo sviluppo delle competenze giovanili nel territorio messinese.

Attraverso la rete di Scuole, Università, Imprese e Istituzioni, i partecipanti potranno scoprire i corsi di laurea, gli ITS, i percorsi professionalizzanti e le opportunità formative presenti sul territorio di Messina e nelle aree limitrofe. Durante i tre giorni, che prevedono momenti di incontro e networking con figure chiave del mondo accademico e professionale, sarà possibile confrontarsi con docenti, aziende, rappresentanti delle istituzioni e delle professioni.

Saranno presenti anche stand di progetti dedicati agli under 35, che promuovono approcci personalizzati con la possibilità di costruire percorsi formativi e professionali su misura, basati sulle passioni individuali e sui trend del mercato.

In questa cornice si inserisce, il 7 maggio, a piazza Duomo, la già calendarizzata iniziativa organizzata dal Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti del lavoro: “Il lavoro viaggia con noi”.

L’Opportunity Day Messina si configura come un importante momento di valorizzazione del territorio e delle possibilità che esso offre per scegliere con consapevolezza, formarsi con qualità e iniziare a costruire da qui, come recita lo slogan dell’evento, il proprio futuro.

