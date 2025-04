Messina: nuovo guasto alla rete idrica, diverse zone della città senza acqua

StrettoWeb

Durante un intervento di riparazione programmato in località Santa Margherita, a Messina, si è verificato un guasto a monte della rete. I tecnici AMAM “sono a lavoro per risolvere la criticità e stimano di completare i lavori entro poche ore. Il disservizio idrico interesserà presumibilmente le zone di Santa Margherita e Galati per circa 4 ore. Seguiranno aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione dell’intervento“.

Per eventuali segnalazioni, si può contattare i seguenti recapiti: 090 3687711. Numero Verde: 800 085584

