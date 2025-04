Messina, nell’Auditorium del Palazzo della Cultura il concerto di Lorenzo Albanese

StrettoWeb

Domenica 13 Aprile alle ore 18:00, nell’Auditorium Palazzo della Cultura “Antonello Da Messina” in collaborazione con il Festival Morellino Classica, si terrà il concerto di Lorenzo Albanese (fisarmonica). Musiche di Pachelbel, Angelis, Vivaldi, Semionow, Liszt, Bach. Si è diplomato sotto la guida di Mario Stefano Pietrodarchi, giovanissimo ha vinto vari concorsi nazionali ed internazionali, tra cui il prestigioso premio Amadeus Factory 2017, talent dedicato alla musica classica, finendo in copertina sulla rivista Amadeus. Si è perfezionato con Massimiliano Pitocco, Giuseppe Scigliano, Cesare Chiacchiaretta, Pavel Feniuk, Vojin Vasovic, Aleksandr Hurustevich, Gorka Hermosa, Petri Makkonen, Matti Rantanen, Owen Murray, Geir Draugsvoll, Grayson Masefield, Franck Angelis, Yuri Shishkin. Nel 2018 è invitato a esibirsi per la Fondazione Franco Zeffirelli.

Come solista si è esibito nei teatri più importanti d’Italia; all’estero ha suonato presso la Royal Academy of music di Londra e la Royal Danish Academy of music di Copenaghen, nell’Istituto italiano di cultura di Dublino, Istanbul, Oslo, Copenaghen, Rabat grazie anche alle varie società concertistiche che lo sostengono, Società del quartetto di Milano, Gioventù Musicale d’Italia, Comitato Internazionale di musica “CIDIM”, Società dei Concerti. Attualmente frequenta il corso di Direzione d’Orchestra presso l’Associazione “I Musici di Parma” sotto la guida del M° Daniele Agiman. Il prossimo appuntamento con la stagione concertistica della Filarmonica Laudamo sarà Domenica 27 Aprile con il concerto di Kevin Spagnolo e Simone Rugani.

