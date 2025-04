Messina, Musolino incalza: “Sindaco Basile, ma lei l’acqua del rubinetto la beve si o no?”

StrettoWeb

“A Messina è andato in scena un Consiglio Comunale che è stato un vero e proprio massacro per l’amministrazione e ancora una volta è l’acqua che tiene banco. Di fronte alla madre di tutte le domande sia il Sindaco che il dirigente dell’Asp (l’ente che dovrebbe certificare la potabilità dell’acqua) hanno risposto con un assordante silenzio. Sindaco Basile, ma lei l’acqua del rubinetto la beve si o no? Lo dica alla cittadinanza che non si merita questo silenzio“, è quanto afferma il parlamentare di Italia Viva, Dafne Musolino.

“Lo spettro di Don Abbondio è sembrato reincarnarsi nella massima istituzione cittadina, perché, parafrasando il Manzoni, uno se il coraggio non ce l’ha non se lo può dare”, conclude Musolino.

