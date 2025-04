Messina, Musolino contro Basile: “sta facendo pagare ai messinesi acqua non potabile”

StrettoWeb

“Forse il sindaco di Messina crede, o qualcuno glielo ha fatto credere, che l’eventuale e futuribile certificazione di potabilità dell’acqua che Asp rilascerà al termine della campagna dei prelievi, avrà efficacia retroattiva. Ma non è così”, è quanto afferma il senatore di Italia Viva, Dafne Musolino. “Si informi Sindaco: lei sta facendo pagare ai messinesi acqua non potabile alla stessa tariffa dell’acqua potabile. Inoltre lei dopo avere raccomandato di utilizzare questa acqua solo per fini igienici, non ha disposto alcuna verifica per escludere che questa acqua venga utilizzata per preparare cibi ed alimenti nei bar e ristoranti”, rimarca Musolino.

“Questo finto atteggiamento pilatesco, per il quale da un lato si fa divieto e dall’altro si consente facendo finta di nulla, è espressione di una grave incapacità amministrativa. Sindaco si decida: o stacca i pozzi e ripristina la potabilità dell’acqua distribuita in rete, oppure dispone i controlli e taglia le bollette Amam”, conclude Musolino.

