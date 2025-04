Follia a Messina: minaccia la madre con un coltello, giovane arrestato dai carabinieri

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, in Santo Stefano Medio a Messina, i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato un 28enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, commessi in danno della madre convivente.

I militari dell’Arma, a seguito di una richiesta pervenuta al numero di pronto intervento 112, sono intervenuti presso l’abitazione della vittima, all’interno della quale hanno bloccato l’individuo che, in forte stato di agitazione, con un coltello da cucina, stava minacciando di morte la madre a cui aveva richiesto del denaro.

L’attività investigativa, sviluppata nell’immediatezza, attraverso le dichiarazioni rese dalla vittima e da alcuni familiari presenti, ha consentito ai Carabinieri di raccogliere elementi da cui sono emersi i gravi indizi di colpevolezza dell’arrestato, che anche in passato si sarebbe reso responsabile di altre condotte intimidatorie e violente nei confronti della madre.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”.

