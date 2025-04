Messina, la Lega: “inaccettabile l’obbligo per i residenti di segnalare la sosta ogni 3 giorni”

StrettoWeb

“Bene la digitalizzazione, ma inaccettabile l’obbligo per i residenti di segnalare la sosta ogni 3 giorni”. Lapidario il commento dei consiglieri di Lega-Prima l’Italia Cosimo Oteri, Amalia Centofanti e Rosaria D’Arrigo dopo l’avvio dello Smart Parking dell’ATM. “Lo accogliamo positivamente perché è un passo importante verso una città più moderna ed efficiente e apprezziamo la volontà dell’amministrazione e dell’Azienda Trasporti di introdurre strumenti digitali per facilitare l’individuazione dei parcheggi, ridurre le emissioni di CO2 e favorire la sostenibilità ambientale -aggiungono Oteri, Centofanti e D’Arrigo. Non possiamo però tacere su una disposizione tanto ingiusta quanto irragionevole: l’obbligo, per i residenti abbonati di segnalare la sosta ogni tre giorni anche se l’auto è parcheggiata nella zona ZTL di riferimento”.

Un residente abbonato, infatti, “ha pieno diritto di lasciare la propria auto nella ZTL senza alcun limite temporale. È un principio di buon senso, oltre che di rispetto nei confronti di chi già paga un abbonamento”. I consiglieri di Lega-Prima l’Italia chiedono all’esecutivo di Palazzo Zanca e all’ATM di rivedere questa norma con urgenza, consentendo che il nuovo sistema riconosca automaticamente i pass residenti. “Il digitale deve semplificare, non complicare –concludono Oteri, Centofanti e D’Arrigo– e deve rispettare chi la città la vive ogni giorno, non vessarlo con scadenze assurde”.

