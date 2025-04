Messina: lavori per la segnaletica stradale in un tratto di via Sardegna, i provvedimenti viabili

StrettoWeb

Giovedì 10 aprile, dalle ore 7.30 sino alle 18, sarà istituito il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati di via Sardegna a Messina, nel tratto compreso tra le vie Catania e del Santo. Provvedimento adottato per la realizzazione in quel tratto di lavori di segnaletica stradale.

