Messina, lavori di ripristino della pavimentazione stradale: la viabilità in città

Da lunedì 28 sino a mercoledì 30 aprile, dalle ore 8 sino alle 18, per singoli tratti di intervento giornaliero, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, sul lato sud della carreggiata sud di viale Europa a Messina nel tratto compreso tra le vie Carrubara e Spadafora; il divieto di transito veicolare, per semicarreggiata, nella carreggiata sud di viale Europa nel tratto compreso tra le vie Carrubara e Spadafora, garantendo, in sicurezza, il transito veicolare nella semicarreggiata che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori; il limite massimo di velocità di 30 km/h nella carreggiata sud di viale Europa, nel tratto compreso tra le vie Carrubara e Spadafora e per una lunghezza di 50 metri, a monte dell’intersezione con via Carrubbara; il divieto di sosta, con zona rimozione, entrambi i lati di via Santa Marta nel tratto in corrispondenza del ponte di viale Italia; il divieto di transito veicolare, per semicarreggiata, nel tratto di via Santa Marta in corrispondenza del ponte di viale Italia, garantendo, in sicurezza, il transito veicolare nella semicarreggiata che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori.

Il senso unico alternato di circolazione nella semicarreggiata (che, di volta in volta, non sarà interessata dai lavori) di via Santa Marta in corrispondenza del ponte di viale Italia, con regolamentazione mediante la collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri; il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia di via Santa Marta in corrispondenza del ponte di viale Italia per una lunghezza di 50 metri, sia a valle che a monte; esclusivamente durante la fascia oraria 14,30-17,00, limitare, per singole fasi di intervento dei lavori, il transito veicolare, per semicarreggiate, nell’area di intersezione di via La Farina/via Salandra, con la collocazione di idonea segnaletica stradale e con l’ausilio di movieri, garantendo, in sicurezza, la continuità del transito veicolare lungo tutte le direzioni previste, provvedendo ad istituire il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia di via La Farina nel tratto compreso tra le vie Lazio e Buganza ed in entrambi i sensi di marcia di via Salandra, nel tratto compreso tra le vie Reggio Calabria e Croce Rossa.

I provvedimenti viabili sono stati disposti per effettuare i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso in alcuni tratti di viale Europa, via La Farina/via Salandra e via Santa Marta.

