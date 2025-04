Messina, al via i lavori di restyling del viale San Martino. Basile e Grillo: “sfida importantissima” | FOTO

StrettoWeb

A distanza di tre settimane dall’avvio dei cantieri presso il terminal Museo, da oggi i lavori di riqualificazione della tranvia si sono spostati sul viale San Martino a Messina, nel tratto di strada che va da piazza Cairoli a via Maddalena. Com’è noto, il progetto di ammodernamento ed efficientamento della linea tranviaria include un complessivo restyling della principale via commerciale della città di Messina, così come di piazza della Repubblica. A conclusione degli interventi di riqualificazione architettonico-urbanistica, il viale San Martino sarà restituito ai cittadini con un aspetto totalmente rinnovato.

I lavori nei dettagli

Nello specifico, il tratto di strada compreso tra piazza Cairoli e l’incrocio con il viale Europa, sia lato valle che lato monte, sarà interamente portato a livello con il preesistente marciapiede e interamente ripavimentato con basole in pietra lavica. All’interno dell’area riqualificata e pedonalizzata verrà dato molto spazio al verde pubblico e saranno inoltre realizzate piste ciclabili, con un percorso sicuro per pedoni e ciclisti. I lavori di riqualificazione architettonica interesseranno anche i marciapiedi di tutte le traverse che si affacciano sul viale San Martino. Per quanto riguarda gli interventi sulla tranvia, verranno realizzati lavori di tipo idraulico per il convogliamento delle acque meteoriche alla condotta di smaltimento che corre al di sotto della linea tranviaria.

12 mesi di lavori

Complessivamente, la durata dell’intero cantiere è prevista in dodici mesi, sei mesi lato valle e sei mesi lato monte. Saranno invece completati entro due mesi gli interventi avviati stamattina, nel tratto di strada compreso tra piazza Cairoli e via Maddalena, entrambi i lati.

Le spiegazioni di Basile

“Oggi diamo il via ad una duplice opera: la riqualificazione della tranvia in centro città, grazie alla quale il tram sarà più efficiente e moderno di quanto non sia stato fino ad oggi a causa di criticità strutturali presenti sin dalla sua progettazione; e il restyling del viale San Martino, che sarà valorizzato con interventi significativi finalizzati a renderlo ancora più attrattivo. In questa prima fase i lavori si concentreranno tra piazza Cairoli e via Maddalena e saranno ultimati nel giro di 60 giorni”. Così si è espresso il sindaco Federico Basile, presente questa mattina, insieme ai rappresentanti dell’impresa Ingegneria Costruzioni Colombrita S.r.l, all’avvio dei lavori in centro città.

“Sfida importantissima”

Al suo fianco c’era anche il presidente di ATM Carla Grillo, la quale ha aggiunto: “siamo pronti ad affrontare questa importantissima sfida, che si prefigge un duplice obiettivo: rendere più moderna la linea tranviaria, con una serie di effetti positivi sul servizio del tram, e riqualificare il nostro centro commerciale naturale con una pavimentazione uniforme, di grande effetto visivo e appropriata per una grande area pedonale”.

