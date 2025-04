Messina, infermiera investita davanti all’Ospedale Piemonte: “colpa delle buche, ora denuncio il Comune”

StrettoWeb

Ennesimo e gravissimo incidente a causa del manto dissestato, sul Viale Europa a Messina, quasi dirimpetto all’Ospedale Piemonte. La disavventura è occorsa ad un’infermiera in procinto di recarsi al lavoro, mentre saliva sulla propria autovettura per recarsi al lavoro, la sig.ra P.G. veniva investita da un motociclo che per evitare l’impatto contro un Tir, che aveva arrestato bruscamente il mezzo a causa delle profonde buche, sterzava e deviava la corsa prendeva in pieno la “mal capitata”.

La sig.ra P.G. riportava gravi lesioni e veniva prontamente soccorsa e portata al vicino nosocomio Piemonte per poi essere trasferita presso l’Ospedale Universitario Policlinico “G. Martino” per essere sottoposta ad intervento chirurgico.

E’ l’ennesima tragedia sfiorata, nonostante l’Amministrazione Comunale fosse stata informata circa una settimana fa della grave situazione riguardante proprio il dissesto del manto stradale del tratto di strada quasi dirimpetto al Presidio Ospedaliero “Piemonte”, e nonostante l’intervento dei Vigili Urbani di qualche giorno fa, cui seguiva la riparazione del tratto stradale che veniva effettuata “come spesso succede” in maniera inadeguata, “malfatta”, come si evince dalle foto, causando seri problemi alla circolazione e con gravi ripercussioni all’incolumità pubblica.

L’episodio del 02 Aprile 2025 è gravissimo, perché a causa del degrado delle strade messinesi e dell’inerzia delle Autorità competenti preposte, si mette a repentaglio la vita degli utenti della strada, ed è per questo che la sig.ra P.G. non intende soprassedere ed è pronta ad agire in tutte le sedi competenti sia civili che penali nei confronti di tutti Coloro che hanno omesso la necessaria manutenzione ordinaria del manto stradale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.