Messina, i partiti si organizzano: “vogliamo costruire una piattaforma programmatica condivisa”

Si è svolto oggi un primo incontro tra i rappresentanti della provincia di Messina di Azione, Democrazia liberale, Fondazione Luigi Einaudi, Partito Liberaldemocratico, Partito Socialista, Più Europa e Socialdemocratici, per provare a far dialogare partiti e movimenti che condividono una visione comune su alcuni temi centrali per il futuro del Paese e dell’ Europa. Al centro del dialogo e del confronto, la volontà di costruire una piattaforma programmatica condivisa basata su valori e obiettivi comuni. Anche altre forze politiche e movimenti d’area hanno già manifestato la loro volontà di aderire e partecipare sin dal prossimo tavolo in presenza. Durante l’incontro è emersa una forte convergenza su questioni dirimenti quali il sostegno all’Ucraina, l’adesione convinta all’Unione Europea, energia, diritti civili e sociali, lavoro, diritto alla casa e inclusione.

“Primo passo di un percorso di dialogo e collaborazione”

Questo appuntamento rappresenta il primo passo di un percorso di dialogo e collaborazione, che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori incontri in presenza volti a definire nel dettaglio i contenuti dell’azione politica comune su temi nazionali e principalmente locali al fine di proporre iniziative che possano incidere positivamente sul territorio. I partecipanti hanno espresso soddisfazione per il clima costruttivo e la volontà condivisa di lavorare per un progetto credibile, moderno, riformatore e coerente con le sfide che la nostra provincia, la Sicilia, l’Italia e l’Europa si trovano ad affrontare.

