Messina, incidente in tangenziale: un ferito e traffico in tilt

Caos sulla tangenziale di Messina a causa di un incidente stradale autonomo di un’auto, tra gli svincoli di Boccetta e Centro in direzione Catania. Alla guida un uomo che, per cause ancora di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura finendo contro le barriere. Su posto i medici del 118 che hanno trasportato il malcapitato in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco.

L’incidente ha provocato problemi di traffico con gravissimi disagi per gli automobilisti in transito ma anche per quanti tentano di inserirsi nell’arteria dal viale Boccetta di Messina.

