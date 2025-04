Messina, incidente sulla statale 113: scontro tra due auto, 2 feriti

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 113 a Messina dove due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Nel sinistro sono rimasti feriti due anziani, i quali sono stati trasportati in ospedale. I due non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso ed ambulanze del 118. Il traffico è rimasto rallentato per alcune ore.

