Messina: incidente sul viale della Libertà, Pietro Franza ricoverato in ospedale

Venerdì Santo di paura per Pietro Franza, presidente di Sicindustria ed ex proprietario del Messina ai tempi della Serie B e della Serie A. Per cause ancora in corso di accertamento, il noto imprenditore siciliano. Franza viaggiava a bordo di una moto che ha impattato contro un’auto. Sul posto sono prontamente intervenuti le forze dell’ordine ed i medici del 118 che hanno trasportato l’imprenditore in ospedale dove è attualmente ricoverato.

Tanti i messaggi di pronta guarigione e vicinanza nei confronti di Franza, da parte di numerosi cittadini e tifosi di calcio che ricordano con nostalgia i fasti di un tempo.

