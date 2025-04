Messina, incidente in autostrada: traffico in tilt tra Tremestieri e Roccalumera

StrettoWeb

Si è verificato un incidente, questa mattina, lungo l’autostrada 18 Messina – Catania. Nello scontro tra un mezzo pesante ed un’auto una persona è rimasta ferita in maniera lieve. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Sul posto la Polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente ed un’ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale.

