Messina, inaugurato il reparto di pediatria al Policlinico Martino | FOTO

Un tuffo colorato nel mondo marino. È lo scenario che d’ora in avanti accoglierà i bimbi ricoverati nel reparto di pediatria dell’AOU G. Martino di Messina. Inaugurata oggi la struttura rinnovata grazie al progetto “Il Mare In Corsia”, portato avanti dall’Associazione ABC, Amici dei Bimbi in Corsia di Messina. Un’opera realizzata dall’artista Silvio Irilli con Ospedali Dipinti, e concretizzata grazie alla campagna di crowdfunding che ABC ha portato avanti negli ultimi mesi del 2024 con il supporto di enti e organizzazioni locali che, con il loro apporto, hanno reso possibile la sua realizzazione. Le pareti e i soffitti del reparto sono stati trasformati in fondali marini, con la mascotte di ABC, Benny, e quella di Ospedali Dipinti protagonisti di una colorata e accogliente opera d’arte che accompagnerà i piccoli pazienti durante la loro degenza.

Alla cerimonia erano presenti il Rettore dell’Università di Messina, Prof.ssa Giovanna Spatari, il Direttore Amministrativo dell’AOU G. Martino Dott.ssa Elvira Amata, il Direttore Sanitario dell’AOU Dott. Giuseppe Murolo, rappresentanti del Comune e delle principali istituzioni cittadine, insieme agli sponsor che hanno sostenuto il progetto.

La soddisfazione del Rettore Spatari

“I bambini più di altri – ha evidenziato il Rettore Giovanna Spatari – necessitano di attenzioni e accorgimenti capaci di rassicurare la mente e lo spirito. Ritrovarsi in un luogo più colorato e più allegro contribuirà di certo a rendere più sopportabile e leggera la permanenza in ospedale. Siamo grati a tutti coloro che hanno sostenuto la campagna – inclusa la nostra comunità accademica – consentendo di poter oggi disporre di un reparto che non sembra la corsia di un ospedale e che, sono sicura, sarà anche più confortevole per tutti i professionisti che vi lavorano”.

Le parole di Santonocito

“Siamo lieti che i nostri bimbi – ha detto il Direttore Generale dell’AOU G. Martino Giorgio Giulio Santonocito – possano da oggi contare su un reparto che ha le caratteristiche per essere vicino alle loro esigenze. Spesso un ambiente accogliente riesce ad essere più terapeutico di qualsiasi medicina. Ringrazio il territorio e tutte le aziende/enti e associazione che hanno contribuito affinché tutto ciò si potesse realizzare”.

“Rendere il nostro ospedale più accogliente”

“Stiamo lavorando su più fronti – ha detto il Direttore Amministrativo, dott.ssa Elvira Amata – per rendere il nostro ospedale più accogliente e più a misura di paziente. Certamente questa attenzione posta nei confronti dei bambini è ancor più significativa e siamo lieti che la città, le istituzioni e diverse realtà pubbliche e private abbiano partecipato in modo così attivo alla campagna di ABC favorendo il completamento del progetto. È un segnale di grande sensibilità e attenzione, specie perché si rivolge a una fascia delicata e fragile come quella dei pazienti pediatrici”.

I ringraziamenti del direttore di pediatria

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito affinché il nostro reparto potesse essere rinnovato – ha sottolineato il direttore dell’UOC di Pediatria Prof.ssa Malgorzata Wasniewska. Tra le realtà da sempre vicine alla nostra struttura, che anche in questa occasione ha dato un contributo significativo, vi è l’ABAL Messina ( Pro bambini ed Adulti Leucemici E.T.S.) presieduta da Giovanni Costanzo, che con il suo apporto ha reso possibile la realizzazione di due stanze di degenza con la dotazione di tutti gli arredi. Stanze pensate in memoria di due giovani pazienti, Fabiola ed Alice, che così saranno sempre ricordate”.

Le parole di Nino Abbate

Nino Abbate, presidente dell’Associazione ABC Amici dei Bimbi in Corsia, ha dichiarato: “ringraziamo con gratitudine coloro che hanno voluto contribuire al raggiungimento di questo importante obiettivo. Il nostro impegno è da sempre quello di supportare i piccoli pazienti e le loro famiglie, migliorando la qualità della loro esperienza ospedaliera. Siamo molto orgogliosi di aver portato avanti questo progetto e di poter collaborare ancora una volta con una realtà così straordinaria come Ospedali Dipinti”.

La commozione di Irilli

L’artista Silvio Irilli, visibilmente commosso ed entusiasta, ha dichiarato: “una sola parola: grazie! È stata una campagna entusiasmante ed emozionante vedere la grande partecipazione della città di Messina. ‘Il Mare in Corsia’ è uno dei progetti più significativi che abbia realizzato per una pediatria in Italia e sono certo che sarà di grande aiuto per i medici, gli infermieri e tutti i volontari. Un grazie infinito all’associazione ABC per la splendida collaborazione e sono certo che sarà di grande aiuto per i medici, gli infermieri e tutti i volontari di ABC”.

Il progetto “Il Mare in Corsia” si aggiunge alle numerose iniziative che, attraverso l’arte e la solidarietà, mirano a rendere più accogliente e umano l’ambiente ospedaliero, con un impatto positivo sulla qualità della vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

