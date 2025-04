Messina, grave incidente a Ganzirri: auto si ribalta, 2 feriti

StrettoWeb

Un grave incidente stradale è avvenuto a Messina, nella zona di Ganzirri, dove due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate. Ad avere la peggio una vettura che si è letteralmente ribaltata causando due feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per la gestione del traffico, e delle ambulanze che hanno trasportato i malcapitati in ospedale per le cure.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.