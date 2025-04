Messina, Gioveni diffida Basile: “violazione dell’obbligo di risposta nei termini di legge”

StrettoWeb

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni “in relazione ad una vicenda amministrativa che sembra non avere mai fine per la palese inadempienza del sindaco Basile sul mancato riscontro agli atti correlati ad una originaria interrogazione del sottoscritto del 21 novembre 2024 relativo ad un contributo di 17.000,00 euro erogato alla parrocchia di Bordonaro, trasmetto in ordine la segnalazione odierna del sottoscritto (la seconda in questa vicenda) al Dipartimento regionale alle autonomie locali per la violazione di cui all’oggetto ed un excursus amministrativo che ha determinato la segnalazione di cui al punto 1“.

Insomma, il leader di Fratelli d’Italia a Palazzo Zanca a Messina, non si arrende alle non risposte dell’amministrazione comunale ed in special modo del primo cittadino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.