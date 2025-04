Messina, Gioveni sul concorso di 100 agenti di polizia municipale: “un’incomprensibile inerzia da sbloccare”

StrettoWeb

“Quando si espleterà la prova scritta del concorso per 100 agenti di polizia municipale visto che non è stata ancora pubblicata la graduatoria degli idonei alle prove fisiche? Non era stato annunciato a suo tempo che le assunzioni sarebbero avvenute nel 2025 fra aprile e giugno? Influisce sui ritardi nella tabella di marcia il mancato arrivo in Aula del Bilancio Consuntivo 2024?”. A porsi questi interrogativi è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di FdI, che richiama l’attenzione “sulla necessità di accelerare le procedure concorsuali per rinforzare definitivamente l’organico del Corpo sottodimensionato”. “Sarebbe importante ed opportuno, sia nel rispetto degli aspiranti, sia nel rispetto della città che attende di vedere i nuovi agenti in strada – evidenzia Gioveni – che l’Amministrazione chiarisse pubblicamente tutti questi aspetti poco chiari e che ho sintetizzato nei quesiti iniziali”.

“Se si pensa che il Comune di Catania, che ha bandito l’anno scorso un concorso simile in concomitanza con quello di Messina, sta già per assumere 100 vigili da una graduatoria finale di 196 idonei già pubblicata da tempo, ci si potrà rendere conto dell’inerzia che invece accompagna le procedure concorsuali nella nostra città. Sembrerebbe peraltro ci sia anche un ricorso al Tar presentato da un candidato escluso – prosegue il consigliere – ma se così fosse, e tenendo conto del fatto che il Tribunale Amministrativo non avrebbe dato alcuna sospensiva perché deciderà nel merito con i suoi tempi, ritengo che non si possa bloccare un concorso di questa portata che alla città e alla miriade di servizi da coprire era giunto come un toccasana. Se fossi malpensante (e non lo sono) – insiste l’esponente di FdI – potrei anche ritenere che si voglia tergiversare ancora per giungere con le assunzioni alla fine di quest’anno anno per utilizzare in altri capitoli o servizi le economie di Bilancio frutto delle mancate assunzioni, un po’ come si è fatto con le risorse risparmiate per il mancato scorrimento delle graduatorie dei 341 posti in varie figure messi a bando l’anno scorso, dei quali ne sono stati coperti solo 233″.

“Chiedo al sindaco Basile e al direttore generale Puccio, quindi – conclude Gioveni – di fare estrema chiarezza sullo stato dell’arte del concorso per i 100 agenti di polizia municipale, con particolare riferimento a tutti i prossimi passaggi da compiere e soprattutto sulle relative tempistiche”.

