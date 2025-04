Messina, “I Giochi che Uniscono”: un’esperienza di inclusione al centro polifunzionale di Villa Dante

StrettoWeb

Messina continua a fare passi avanti verso l’inclusione con “I Giochi che Uniscono”, un evento esperienziale gratuito che si è svolto oggi presso il centro polifunzionale E-Si-Sto di Villa Dante. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Messina in collaborazione con la Messina Social City e l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS, rientra nelle attività promosse dal progetto @includiME, cofinanziato dall’Unione Europea – PN Metro Plus 2021-2027. Originariamente programmata in occasione della Giornata Nazionale del Braille, l’evento ha coinvolto scuole, famiglie e cittadini in un’esperienza educativa ad alto contenuto inclusivo.

L’obiettivo della giornata è stato quello di sensibilizzare bambini e ragazzi alla realtà della disabilità visiva attraverso attività interattive e riflessioni partecipate, cui hanno preso parte l’assessore alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione Liana Cannata e la presidente della Messina Social City Valeria Asquini. Tra le iniziative proposte: introduzione al Braille, con spiegazioni sulla storia, la struttura e l’importanza del sistema di scrittura tattile ideato da Louis Braille; laboratorio pratico di scrittura e lettura Braille, con l’utilizzo di tavolette, punteruoli e testi appositi; e percorsi al buio, guidati da operatori esperti per far sperimentare l’orientamento senza l’uso della vista.

Nel corso dell’iniziativa una delegazione di persone ipovedenti si è poi recata a palazzo Zanca per presentare al sindaco Federico Basile una delle targhe realizzate in lingua Braille che saranno affisse all’interno di villa Dante. Queste targhe, donate dall’Unione Italiana Ciechi, riportanti la mappa dell’area e indicazioni sui siti della villa, rappresentano un passo importante verso l’accessibilità e l’inclusione per le persone con disabilità visiva. All’incontro, presenti anche l’assessore Francesco Caminiti e l’assessore Liana Cannata.

Il Sindaco di Messina ha commentato: “eventi come questo dimostrano il nostro impegno concreto per un’inclusione reale e tangibile. Siamo orgogliosi di contribuire alla sensibilizzazione e all’accessibilità per tutti i cittadini”.

L’assessore alle Politiche Ambientali Caminiti ha dichiarato: “Villa Dante sta diventando sempre più un luogo di aggregazione inclusivo. Con questa iniziativa, rafforziamo il nostro impegno per rendere gli spazi pubblici fruibili da tutti, senza barriere”.

“Un’importante giornata di inclusione e condivisione – ha aggiunto l’assessore Cannata – in cui i nostri studenti hanno avuto l’opportunità di sperimentare il valore della diversità attraverso il gioco. Ringrazio l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti per la preziosa collaborazione nell’organizzazione di questo evento, che rappresenta un tassello fondamentale del nostro impegno per promuovere le pari opportunità. Il gioco è un linguaggio universale che abbatte le barriere e favorisce l’incontro tra studenti e studentesse. Attraverso attività ludiche appositamente pensate, i nostri ragazzi imparano a conoscere e rispettare le differenze, sviluppando empatia e spirito di squadra. Questa iniziativa si inserisce in un percorso più ampio, che vede il Comune impegnato nella realizzazione di progetti educativi e culturali per sensibilizzare la comunità scolastica e la cittadinanza sul tema dell’inclusione. Crediamo fermamente – ha concluso l’Assessore – che la scuola sia il luogo privilegiato per costruire una società più giusta e inclusiva, in cui ogni individuo possa esprimere il proprio potenziale e sentirsi parte integrante della comunità”.

Nel pomeriggio gli operatori dei Centri Socio Educativi gestiti dalla Messina Social City hanno dato il loro supporto ai partecipanti che hanno avuto la possibilità di cimentarsi in giochi inclusivi come tris, domino e dama tattili, carte da gioco con caratteri Braille (UNO, francesi, piacentine e napoletane), album da disegno tattile con piano in gomma e il gioco dell’oca magnetico e Braille.

A tal fine, la presidente della Messina Social City Asquini ha sottolineato: “la nostra missione è promuovere progetti di valore sociale e questa giornata ne è un esempio perfetto. Il centro polifunzionale E-Si-Sto rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la cittadinanza, offrendo spazi e strumenti per la crescita inclusiva della comunità. Siamo felici di poter offrire momenti di sensibilizzazione e socializzazione di grande impatto”. La giornata si è conclusa con un momento di riflessione, durante il quale è stato realizzato un cartellone con impressioni e messaggi sull’importanza dell’inclusione. Un’occasione speciale per diffondere la cultura dell’accessibilità e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di strumenti che favoriscono l’autonomia e l’integrazione delle persone con disabilità visiva.

