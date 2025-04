Messina: furto con strappo ai danni di una donna in pieno centro, calabrese arrestato

StrettoWeb

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un cosentino di 27 anni, colto nella flagranza del reato di furto con strappo ai danni di una donna. In particolare, nel pomeriggio di ieri, è stato segnalato da parte di personale dell’Esercito Italiano in servizio nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” un patito furto con strappo ai danni di una donna, avvenuto nei pressi della villetta “Quasimodo”, in via Tommaso Cannizzaro. Immediato l’intervento dei poliziotti delle Volanti che, con la collaborazione di personale dell’Esercito Italiano, hanno provveduto a bloccare il soggetto, che invano aveva tentato di guadagnarsi la fuga, recuperando altresì la refurtiva, ossia la borsa della donna, che le veniva subito restituita.

27enne in carcere

Il ventisettenne è stato pertanto condotto in ufficio per gli ulteriori, immediati accertamenti, all’esito dei quali l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza del reato di furto con strappo aggravato. Dopo le formalità di rito, il ventisettenne messinese, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato ristretto presso la locale Casa Circondariale in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio al principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudicato, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.