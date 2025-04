Messina, furgone in fiamme nella galleria Telegrafo: sul posto i Vigili del Fuoco, traffico in tilt | FOTO

StrettoWeb

I Vigili del fuoco del Comando di Messina stanno intervenendo, dalle ore 10 circa di questa mattina, per un incendio di un auto furgone, all’interno della galleria Telegrafo, nel tratto autostradale direzione Palermo verso Messina. La prima è arrivata tempestivamente nonostante il traffico congestionato. In supporto alla squadra è stata inviata anche una autobotte di rincalzo per maggior supporto idrico. È in atto la bonifica e la messa in sicurezza. Sul posto Polstrada e personale Cas.

Viabilità

A causa dell’incendio del furgone nella galleria Telegrafo è stata predisposta l’uscita obbligatoria a Rometta direzione Messina. Si propone nuovamente il problema del transito dei mezzi pesanti che non possono usare la statale 113 litoranea perchè interdetta sul ponte Mella. Mentre la 113 dei Colli è inutilizzabile dai mezzi più grandi per questioni di larghezza della carreggiata.

Seguiranno aggiornamenti

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.