Messina, la Faisa Cisal diffida l’Atm per condotte antisindacali

StrettoWeb

La segreteria provinciale della Faisa Cisal ha diffidato l’Azienda Trasporti Messina S.p.A per la “condotta antisindacale adottata nei confronti dei lavoratori e la Direzione Aziendale per la mancata corretta interpretazione delle relazioni industriali nelle sue normative vigenti. L’organizzazione sindacale denuncia, inoltre, l’anomala composizione del tavolo delle trattative dettata dall’Azienda con dinamiche discriminatorie, che tendono ad escludere alcune sigle sindacali a vantaggio di altre. E chiede, infine, il rispetto normativo previsto dalle relazioni industriali, garantendo ad ogni sindacato la libertà decisionale di pensiero senza imposizioni per trovare una risoluzione dalle criticità evidenziate dai lavoratori”.

“Condividiamo in toto la battaglia messa in campo dalla segreteria provinciale – afferma Romualdo Moschella, segretario regionale Faisa Cisal – riteniamo che certi comportamenti non siano più tollerabili, perché ledono i diritti dei dipendenti. E lo ribadiamo ancora più forte proprio alla vigilia della festa dei lavoratori”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.