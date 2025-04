Messina ospiterà l’evento Opportunity Day, Mortelliti in Commissione: “grande occasione per i giovani”

StrettoWeb

Si è tenuto oggi nella 5ª Commissione consiliare (Politiche Giovanili) del comune di Messina, presieduta dal consigliere Raimondo Mortelliti, l’ordine del giorno relativo alla manifestazione “Opportunity Day”, alla presenza dell’assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata e della prof.ssa Cinzia Ingratoci, docente presso l’Università degli Studi di Messina. La manifestazione si terrà dal 6 all’8 maggio nelle piazze Unione Europea e Duomo, in via Laudamo e presso la sala Laudamo, a partire dalle ore 9.30 sino alle 17.30. L’evento è organizzato dal Comune di Messina, in collaborazione con l’Università di Messina, la Camera di Commercio e l’ente Teatro Vittorio Emanuele, ed è rivolto ai giovani under 35, con ingresso libero a tutti.

L’obiettivo è rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la città, creando connessioni concrete con il mondo della formazione e del lavoro. Messina si propone come polo di attrazione per i giovani, con l’obiettivo di offrire strumenti e visioni per adattarsi alla società del futuro. Verranno allestiti circa 40 stand, oltre alla presenza delle aziende del territorio provinciale, e saranno coinvolti le delegazioni scolastiche della provincia e di giovani universitari.

Opportunity day darà la possibilità di incontrare realtà produttive e professionisti del territorio, visitare stand con informazioni su percorsi di laurea e post-laurea e sarà possibile ascoltare storie ispirazionali nella Sala Laudamo, raccontate da chi ha costruito un percorso importante, partendo da Messina. Modalità, tempi e contenuti di “Opportunity Day” sono stati illustrati dall’assessore Cannata nel corso dei lavori della V Commissione consiliare.

Il presidente Raimondo Mortelliti, a conclusione della seduta, ha evidenziato che “si tratterà di un’occasione per i giovani della nostra città per proiettarsi nel loro futuro, con le opportunità lavorative offerte dalla nostra imprenditoria, migliorando i servizi e la qualità della vita. Invito i giovani a partecipare a questo evento, perché il loro futuro può partire da qui”.

